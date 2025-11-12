Ebrar Karakurt "Bu bir sır olarak kalmasın artık" diyerek açıkladı

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, sezon başında Rusya'nın Kaliningrad takımından ayrılarak Eczacıbaşı'na transfer olmuştu. Ebrar, hem transfer sürecini ilk kez açıkladı, hem de Fenerbahçe maçı öncesi mesaj yolladı.

Ebrar Karakurt'un TRT Spor'a yaptığı açıklamalar şöyle:

- Fenerbahçe ile maçımız var. Kesinlikle çok güçlü bir takım. Evimizde oynamanın avantajını kullanmak istiyoruz. Eminim ki onlar da iyi bir hazırlık süreci geçirmiştir bizim gibi. Bence maç çok ortada. Yani ufak nüanslarla belirlenebilecek bir maç. Umarım iyi oynayan ve kazanan taraf biz oluruz.

"ÇOK ÖNCEDEN SÖZLEŞME İMZALADIM"

- Aslında ben Eczacıbaşı ile, bu bir sır olarak kalmasın artık, çok önceden imzaladım sözleşmeyi. Yani normalde oyuncular yeni sezona başlayıp kış aylarında bir sözleşme imzalıyor ama ben ondan da önce yaz ayında imzalamıştım. Bana karşı her zaman çok ilgililerdi ve beni istediklerini çok belli etmişlerdi. Çok teşekkür ederim.

- Rusya'da iki senemi doldurmuştum ve gerçekten dönmek istiyordum. Hem voleybol açısından hem ailem, arkadaşlarım, sevdiklerimle beraber olma açısından. Teklif gelince ben de direkt kabul ettim. Hiç düşünmeme bile gerek kalmadı. Eczacıbaşı gibi bir takımdan teklif gelince düşünmeden geldim diyebilirim.

İşte Zehra Güneş Melissa Vargas Ebrar Karakurt gerçeği

- Menajerimle birlikte Eczacıbaşı'ndan teklif aldığımızda ilk sorduğumuz soru şuydu: "Pasör çaprazı olarak mı yoksa köşe olarak mı düşünüyorsunuz?" Onlar da köşe olarak düşündüklerini söylemişti ve benim de içime daha çok sinen tabii ki köşe oynamak. Bu pozisyonda yeniyim ama kendimi gerçekten çok konforlu hissediyorum. Ben biliyorum ki gün ve gün daha iyi olacak. Ama gerçekten kendime bir güvenim var köşe oynarken. Sahada her şeyi yapmak için çalışıyorum. Altyapıda da bir geçmişim var: Pasör çaprazı da oynadım, köşe de oynadım, orta oyuncu da oynadım. Çalışıyorum ama çok çalışıyorum özellikle manşet, defans gibi şeylere. Atak biraz daha yapabildiğim bir şey ama defans ve manşete özellikle çok çalışıyorum. Şu an iyi gidiyor.