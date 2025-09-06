Dünya Şampiyonası Afyonkarahisar'da başladı

Dünya Şampiyonası Afyonkarahisar'da başladı
Yayınlanma:
Dünya Motokros Şampiyonasının 18. ayak yarışı Afyonkarahisar'da başladı.

Dünya Motokros Şampiyonasının (MXGP Of Türkiye) 18. ayak yarışı Afyonkarahisar'da düzenleniyor.

Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyon kapsamında MXGP Of Türkiye, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN), Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) ile Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın (MX2) serbest antrenman ve sıralama turlarıyla başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, gazetecilere, porcuların çok heyecanlı olduğunu vurgulayarak "Takım menajerleri, firmalar, özellikle motosiklet camiası, çarşamba başlayan NG Afyon MotoFest ile inanılmaz bir gençlik ve spor festivaline sahip oldu." dedi.

Akülke, Afyonkarahisar'daki yarışa 25 ülkeden 120 sporcunun katıldığını dile getirdi.

Yarışlarda Türkiye'den 10 sporcunun yer aldığına değinen Akülke, şunları kaydetti:

"Bugün antrenman ve sıralama turlarıyla devam edecek organizasyon pazar günü büyük bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Şampiyona 4 kategoride gerçekleştirilecek. Her yıl gibi bu yıl da şampiyonun en azından bir tanesi Afyonkarahisar'da, Türkiye'de belirlenmesini istiyoruz. Özellikle yurt dışından gelen yabancılar yurt içinden gelen misafirlerle inanılmaz bir 5 gün geçiriyoruz. Artık NG Afyon Motofest ve Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye'nin en büyük entegre gençlik ve spor festivali olarak tarihinde yerini aldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

