Diyarbekirspor'dan stat isyanı

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Diyarbekispor, yarın Bitlis 1916 Futbol Spor Kulubü ile Seyrantepe 2 Nolu çim sahada karşı karşıya gelecek.

Diyarbekirspor yönetimi, mücadelenin Diyarbakır Stadyumu'nda oynatılmamasına tepki gösterdi ve mücadelenin oynanacağı stadın tribünlerinin elverişsiz olmasından dolayı maçın seyircisi oynanacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Değerli Diyarbekirspor Camiası,

Takımımızın yarın sahamızda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, stadyum tribünlerinin elverişsizliği ve taraftarlarımızın can güvenliğini tehlikeye atabilecek koşullar sebebiyle karşılaşma seyircisiz oynanacaktır.

Oysa şehrimizde, taraftarlarımızın güvenliği açısından elverişli bir stadyum bulunmasına rağmen, kulübümüzün bu imkanlardan yararlanmasına izin verilmemektedir. Bu durum, hem taraftarlarımızın takımlarından ayrı kalmasına hem de futbolcularımızın sağlığının riske atılmasına neden olmaktadır.

Aynı şekilde, 7 Eylül 2025 tarihinde kendi sahamızda oynayacağımız Niğde Belediyespor karşılaşmasına da taraftarlarımız alınmayacaktır.

Kamuoyunun takdirine sunar, en kısa zamanda bu sorunların çözülmesini temenni ederiz.

Saygılarımızla,

Diyarbekirspor Kulübü Yönetimi