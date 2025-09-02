Diyarbekirspor'dan stat isyanı

Diyarbekirspor'dan stat isyanı
Yayınlanma:
Ziraat Türkiye Kupası'nda Bitlis 1916 Futbol Spor Kulubü ile karşılaşacak olan Diyarbekirspor, stadyum verilmemesinden dolayı isyanda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Diyarbekispor, yarın Bitlis 1916 Futbol Spor Kulubü ile Seyrantepe 2 Nolu çim sahada karşı karşıya gelecek.

whatsapp-image-2025-09-02-at-22-58-30-1.jpeg
Tribünde kırık koltuklar

DİYARBEKİRSPOR YÖNETİMİNDEN TEPKİ

Diyarbekirspor yönetimi, mücadelenin Diyarbakır Stadyumu'nda oynatılmamasına tepki gösterdi ve mücadelenin oynanacağı stadın tribünlerinin elverişsiz olmasından dolayı maçın seyircisi oynanacağını açıkladı.

whatsapp-image-2025-09-02-at-22-58-30.jpeg
Kırık dökük soyunma odası

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Değerli Diyarbekirspor Camiası,

Takımımızın yarın sahamızda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, stadyum tribünlerinin elverişsizliği ve taraftarlarımızın can güvenliğini tehlikeye atabilecek koşullar sebebiyle karşılaşma seyircisiz oynanacaktır.

Oysa şehrimizde, taraftarlarımızın güvenliği açısından elverişli bir stadyum bulunmasına rağmen, kulübümüzün bu imkanlardan yararlanmasına izin verilmemektedir. Bu durum, hem taraftarlarımızın takımlarından ayrı kalmasına hem de futbolcularımızın sağlığının riske atılmasına neden olmaktadır.

Aynı şekilde, 7 Eylül 2025 tarihinde kendi sahamızda oynayacağımız Niğde Belediyespor karşılaşmasına da taraftarlarımız alınmayacaktır.

Kamuoyunun takdirine sunar, en kısa zamanda bu sorunların çözülmesini temenni ederiz.

Saygılarımızla,
Diyarbekirspor Kulübü Yönetimi

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

