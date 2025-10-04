Derbide kazanan çıkmadı: Galatasaray'ın serisi son buldu

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı ağırladığı derbide taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların 7 maçlık galibiyet serisi son buldu.

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan derbide taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Beşiktaş, Tammy Abraham’ın kaydettiği golle öne geçti. Galatasaray’ın cevabı 55. dakikada İlkay Gündoğan ile geldi.

DAVINSON SANCHEZ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaray’da Davinson Sanchez, kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva’yı yere düşürdüğü gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart gördü.

WILFRED SINGO SAKATLANDI

Sarı-kırmızılılarda Wilfred Singo yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. 26. Dakikada oyuncunun yerine Roland Sallai maça dahil oldu.

SERİ SON BULDU

Bu sonuçla birlikte Galatasaray’ın ligdeki 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Sarı-kırmızılılar bu sezon ilk kez puan kaybı yaşadı.

PUAN DURUMU

22 puana ulaşan sarı-kırmızılılar liderliğini sürdürdü. 1 maç eksiği bulunan Beşiktaş ise 13 puanla 5. sırada yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

