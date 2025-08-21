Cicaldau: Gelecek yıllarda Türkiye'den teklif gelirse değerlendiririm

Cicaldau: Gelecek yıllarda Türkiye'den teklif gelirse değerlendiririm
Yayınlanma:
Universitatea Craiova'da Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau, Başakşehir'i 2-1 yendikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Cicaldau, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada gol attığı için çok sevinçli olduğunu kaydeden Cicaldau, "Çok iyi bir takıma karşı iyi bir sonuç aldık. Bundan dolayı da ayrıca sevinçliyim. Daha hiçbir şey bitmedi. Daha turu geçmedik. Bu çift ayaklı bir turdu. Rövanş maçı için de hazır olmam gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Cicaldau, "Türkiye'yi çok iyi biliyorsun. Daha önce Galatasaray ve Konyaspor'da forma giydin. Başakşehir ile ilgili takımına bilgi verdin mi?" sorusuna ise "Başakşehir, zaten tanınmış bir takım. Her sene Avrupa kupalarında oynuyorlar. Onlarla ilgili saklanılacak bir şey yok." diye cevap verdi.

Rumen orta saha oyuncusu, rövanş karşılaşmasıyla ilgili ise, "Rövanş maçı kolay olmayacak. Kendi sahamızda oynayacağımız için avantajlıyız." dedi.

Türkiye'de oynadığı dönemde kendini çok iyi hissettiğini belirten Cicaldau, "Türkiye'de çok iyi bir lig var. Bu ligde kendimi de çok beğendim. Şu anda Universitatea Craiova'da oynuyorum ama gelecek yıllarda Türkiye'den teklif gelirse değerlendiririm." şeklinde konuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Spor
Benfica'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak Kerem Aktürkoğlu açıklaması
Benfica'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak Kerem Aktürkoğlu açıklaması
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını açıkladı
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını açıkladı
Fenerbahçe maçı öncesi transferi açıkladılar
Fenerbahçe maçı öncesi transferi açıkladılar