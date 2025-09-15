Çeşme'de voleybol şöleni

Pro Beach Tour Çeşme Etabı, 11-14 Eylül tarihleri arasında yapıldı.

Çeşme Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Pro Beach Tour Çeşme Etabı, 11-14 Eylül tarihleri arasında Ilıca Plajı'nda yapıldı.

Turnuvaya, 5 ülkeden 27 takım ve 54 sporcu katıldı. Heyecan dolu karşılaşmalara sahne olan organizasyon, Çeşme sahillerini plaj voleybolunun coşkusuyla buluşturdu.

Kadınlarda 15 takım (30 sporcu), erkeklerde ise 12 takım (24 sporcu) sahaya çıkarak kıyasıya mücadele etti. Kadınlarda Ksenia Mazur ve Anna Kalchenko, erkeklerde Yusuf Özdemir ve Batuhan Kuru ikilisi birincilik elde etti.

Turnuvada dereceye giren takımlar, ödüllerini ve madalyalarını Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz'ın elinden aldı.

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, "Uluslararası ölçekte sporcuları ağırladığımız bu turnuva, Çeşme'nin yalnızca turizm değil, sporun da merkezi olduğunu bir kez daha gösterdi. İlçemize gelen her sporcu ve misafirimiz, Çeşme'nin güzelliklerini deneyimleyerek kentimizin uluslararası tanıtımına katkıda bulundu. Turnuva boyunca plaj voleybolunun coşkusu Çeşme sokaklarına taşındı" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

