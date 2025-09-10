Çağdaş Bodrum Spor’dan altyapıya güçlü yatırım: Geleceğin A takımı

Çağdaş Bodrum Spor’un altyapı yapılanması ve sporcu gelişim vizyonunu kamuoyuyla paylaşmak üzere düzenlediği basın toplantısı, Bodrum Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşti. Toplantıya Kulüp Başkanı Dağlarca Çağlar, Altyapı Koordinatörü İsmail Beleş, akademi sporcuları ve kulüp yönetimi katıldı.

Toplantı sonunda yapılan açıklamalarda Bodrum’da spora duyulan ihtiyaç, altyapının geldiği nokta, milli takıma uzanan başarılar ve kulübün yeniden A Takım vizyonu detaylı şekilde kamuoyuna aktarıldı.

Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Kulüp Başkanı Dağlarca Çağlar, altyapıya verdikleri önemin sadece sportif değil, toplumsal bir karşılığı olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

“Altyapımızda daha iyi işler yapmak istiyoruz. Bu süreci günü kurtaran değil, geleceği inşa eden bir sistemle yürütüyoruz. Bodrum’da uzun yıllardır yaşadığımız en büyük eksiklerden biri kapalı spor salonuydu. A Takımımızın mücadele ettiği dönemde bu sorunu doğrudan deneyimledik. Belki bu eksikliğin görünür hale gelmesine biz vesile olduk. Şimdi bu yapıdan aldığımız güçle, daha sağlıklı temellere dayanan bir model kuruyoruz.”

Geçmiş yıllarda A Takım çatısı altında dört güzel sezon geçirdiklerini hatırlatan Çağlar, bu sürecin kendileri için öğretici ve gurur verici olduğunu ifade etti ve “Bugün altyapı ve akademi yapımızla, kış dönemine girerken çocuklarımızla yeniden buluştuk. Bu dönemi nitelikli, sistemli ve sürdürülebilir şekilde yürütmek bizim için büyük önem taşıyor. Bu kulübün yeniden A Takımı neden kendi çocuklarından oluşmasın? Bu hayal, artık çok daha gerçek” dedi.

BODRUM'DAN TÜRKİYE'YE UZANAN BAŞARI ÖYKÜLERİ

Başkan Çağlar, altyapının somut başarılarını da kamuoyuyla paylaştı. Son iki yılda birçok sporcunun Türkiye’nin farklı kulüplerine transfer olduğunu ve milli takımlara sporcu göndermeye başladıklarını belirtti. Transfer olan oyunculardan bazıları şu şekilde:

• Kuzey Hasan Karalı – Göztepe

• Ali Yiğit Yılmaz – Fenerbahçe

• Deniz Köstak – Konya Büyükşehir

• Selim Çağlar – Mersin Spor Kulübü

• Ali Ada Atar – Mersin Spor Kulübü

• Yiğit Ali Yoleri – Kanada / Polaris Prep Academy

• Akın Dede – Sakarya Büyükşehir

• Melih Kurtay – Sakarya Büyükşehir

Çağlar, “Bu çocuklar sadece Bodrum’un değil, Türk basketbolunun geleceğine umut oldu. Altyapıdan milli takıma oyuncu gönderiyor olmak bizim için büyük bir gurur. A Takımımız çok kıymetliydi, ancak çocuklarımızı bu yolda ilerlerken görmek benim için daha da heyecan verici. Çünkü ben de gençlik yıllarımda bu sporu yapan biriyim. Altyapının anlamını ve değerini hem kişisel hem toplumsal olarak çok iyi biliyorum” dedi.

Başkan Çağlar, yalnızca kendi kulüpleri adına değil, tüm Bodrum adına önemli bir çağrıda da bulundu:

“Kapalı spor salonu eksikliği sadece bizim sorunumuz değil, bölgedeki birçok kulüp için ciddi bir engel. Bu mesele artık sadece bir spor problemi değil, aynı zamanda Bodrum’un marka değerini etkileyen bir kültürel altyapı sorunudur. Spor turizmi Bodrum’a kazandırılmalı. Bu kent, sadece yazlık bir tatil beldesi değil, aynı zamanda sporun, eğitimin ve gençliğin merkezi olmalı.”

İSMAİL BELEŞ: MİLLİ TAKIMA OYUNCU VERECEK SİSTEM

Altyapı Koordinatörü İsmail Beleş ise kulübe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, altyapı sisteminin yalnızca performansa değil, aynı zamanda bireysel gelişime ve değer üretmeye odaklı olduğunu ifade etti:

“Çağdaş Bodrum Spor çatısı altında gençlerle çalışmak benim için hem onur hem de büyük bir sorumluluk. Burada sadece yetenekli oyuncular değil, iyi bireyler yetiştirmeye odaklanan bir sistem var. Hedefimiz; Türk basketboluna ve milli takıma katkı sağlayacak sporcular yetiştirmek.”