Büşra Işıldar dünya ikincisi oldu
Yayınlanma:
Güncelleme:
İngiltere'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda milli sporcu Büşra Işıldar, gümüş madalya elde etti.Sitemizi Haberler'de takip edin
İngiltere'nin Liverpool şehrinde gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde Büşra Işıldar 75 kilo finalinde, üç Avrupa şampiyonluğu bulunan İrlandalı boksör Aoife O'Rourke ile karşılaştı.
Rakibine 5-0 yenilen milli boksör, dünya ikincisi olarak şampiyonayı tamamladı. Aoife O'Rourke ise ilk kez dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.
1 YILDA 2 MADALYA KAZANDI
Fenerbahçe Kulübünün sporcusu Büşra Işıldar, 2025 yılında dünya şampiyonalarında iki madalya kazandı.
Sırbistan'da mart ayında düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda final oynayan ve gümüş madalya kazanan Büşra, İngiltere'de de gümüş madalyanın sahibi oldu.
