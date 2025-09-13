Buse Naz Çakıroğlu finalde: Dünya şampiyonluğu geliyor

Buse Naz Çakıroğlu finalde: Dünya şampiyonluğu geliyor
Dünya Boks Şampiyonası'nde kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finale yükseldi. Buse "Altın alacağım" diyerek

İngiltere'de devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finale yükseldi.

Liverpool şehrindeki M&S Bank Arena'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Buse Naz, yarı finalde Özbekistan'dan Feruza Kazakova ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 4-1 mağlup eden Buse Naz, adını finale yazdırdı.

Dünya şampiyonalarında daha önce 1 altın, 2 gümüş madalyası olan Buse Naz, 4. kez dünya finali oynama şansı elde etti.

Buse Naz Çakıroğlu, dünya ve Asya şampiyonlukları bulunan Kazakistan'dan Alua Balkibekova ile yarın TSİ 20.00'de karşılaşacak.

İŞTE O AN:

Daha önce olimpiyatlarda 2, Avrupa şampiyonalarında da 4 finali olan Buse Naz, büyük organizasyonlardaki final sayısını da 10'a yükseltti.

Buse Naz Çakıroğlu: "Gümüşten sıkıldım"

Buse Naz Çakıroğlu, karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu yarın da kazanarak altın madalya almak istediğini söyledi.

Artık her sıklette zor maçlar olduğunu vurgulayan Buse Naz, "Teknik olarak eksik sporcu bile savaşarak madalya kazanmak istiyor. Çok zor ama güzel maçtı. İnşallah Büşra ile birlikte altın madalya alarak dönmek istiyoruz." dedi.

Büyük organizasyonlarda 10. kez final oynayacağının hatırlatılması üzerine Buse Naz, "Bu sefer gümüş olmasın, gümüşten sıkıldım. Artık altın alacağım ve güzel bir şekilde şampiyonayı tamamlayacağız." diye konuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

