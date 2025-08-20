Burak Yılmaz gelir gelmez kararını verdi

Burak Yılmaz gelir gelmez kararını verdi
Yayınlanma:
Gaziantep FK'nın başına geçen Burak Yılmaz, çalışmalarını daha yürütmek için tesislerde kalacağını yönetime bildirdi.

Süper Lig’in ilk haftasında henüz puan ile tanışamayan Gaziantep FK, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı.

BURAK YILMAZ TAKIMIN BAŞINA GEÇTİ

Ayrılık kararının ardından elini çabuk tutan kırmızı-siyahlılar, takımın başına Burak Yılmaz’ı getirdi.

TESİSLERDE KALACAK

Anlaşmanın hemen ardından şehre gelen Burak Yılmaz çalışmalara başlarken yönetimden sürpriz bir talepte bulundu. Konaklamak için kendisine ev ya da otel ayarlanmasını istemeyen Burak Yılmaz, çalışmalarını daha rahat sürdürebilmek için tesislerde kalacağını bildirdi. Yönetim ise bu isteği sevinçle kabul etti.

İLK MAÇI GENÇLERBİRLİĞİ KARŞISINDA

Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, ligin 3. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Mücadele, 23 Temmuz Cumartesi günü Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak.

SON SIRADA YER ALIYORLAR

Ligin ilk haftasında Galatasaray’a ikinci haftasında ise Konyaspor’a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK son sırada yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Spor
Samsunspor Atina'da avantajı koruyamadı
Samsunspor Atina'da avantajı koruyamadı
Başakşehir evinde mağlup
Başakşehir evinde mağlup
PFDK'dan Amedspor'a ceza yağdı: 12 maç men edildi
PFDK'dan Amedspor'a ceza yağdı: 12 maç men edildi