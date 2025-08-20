Burak Yılmaz gelir gelmez kararını verdi

Süper Lig’in ilk haftasında henüz puan ile tanışamayan Gaziantep FK, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı.

BURAK YILMAZ TAKIMIN BAŞINA GEÇTİ

Ayrılık kararının ardından elini çabuk tutan kırmızı-siyahlılar, takımın başına Burak Yılmaz’ı getirdi.

TESİSLERDE KALACAK

Anlaşmanın hemen ardından şehre gelen Burak Yılmaz çalışmalara başlarken yönetimden sürpriz bir talepte bulundu. Konaklamak için kendisine ev ya da otel ayarlanmasını istemeyen Burak Yılmaz, çalışmalarını daha rahat sürdürebilmek için tesislerde kalacağını bildirdi. Yönetim ise bu isteği sevinçle kabul etti.

İLK MAÇI GENÇLERBİRLİĞİ KARŞISINDA

Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, ligin 3. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Mücadele, 23 Temmuz Cumartesi günü Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak.

SON SIRADA YER ALIYORLAR

Ligin ilk haftasında Galatasaray’a ikinci haftasında ise Konyaspor’a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK son sırada yer alıyor.