2. Lig ekibi Adanaspor, zor bir dönemden geçiyor ve topladığı 4 puanla 17. sırada küme hattında yer alıyor.

Emir Can Aksu vedasını açıkladı

ADANASPOR'A VEDA ETTİ

Adanaspor'da yaprak dökümü yaşanıyor.

Genç futbolcu Emir Can Aksu, yaptığı açıklama ile takıma veda ettiğini duyurdu.

Jota'nın çocukları maskot olacak

''BU SATIRLARI YAZMAK HİÇ KOLAY DEĞİL''

"Adanaspor Ailesine" başlığı ile paylaşılan veda mesajında şu ifadeler yer aldı:

''Bu satırları yazmak benim için hiç kolay değil. Bu forma altında attığım her adımda, her antrenmanda, her maçta kalbimin bir parçasını sahaya bıraktım. Adanaspor, benim için sadece bir kulüp değil; hayallerimi büyüten, beni şekillendiren bir yuva oldu.

Burada öğrendiklerimi, hissettiklerimi, yaşadığım mutlulukları ve zorlukları asla unutmayacağım. Tribünden gelen her ses, her alkış, her destek beni ben yaptı.

Ayrılık bir son değil, kalbimde taşıyacağım büyük bir hatıranın başlangıcı. Bu camiaya duyduğum saygı ve sevgi her zaman aynı kalacak.

Bana güvenen hocalarıma, yanımda olan takım arkadaslarıma ve en önemlisi, beni her zaman yüreginde hisseden büyük Adanaspor taraftarına sonsuz teşekkür ediyorum.

Her şey için teşekkürler Adanaspor... Yolumuz bir gün yeniden kesişsin. Sevgi ve saygılarımla,

Emir Can Aksu"