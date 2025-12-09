Bu maça yürek dayanmaz: TRT şifresiz yayınlayacak

Türkiye'de perşembe derbi günü.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin namağlup iki takımı Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.

Burhan Felek'te oynanacak maçın başlama saati 19.00. Başhakemi ise Seçkin Yener.

Dev maçı TRT Spor şifresiz olarak ekrana getirecek.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2 takım da bu sezon oynadıkları 9 maçın 9'unu da kazandı. Perşembe akşamı oynanacak maçın ardından 1 takımın yenilgisizliği sona erecek.

10. HAFTANIN PROGRAMI

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 10. hafta programı şöyle:

Yarın:

14.00 Bahçelievler Belediyespor-Göztepe (Hasan Doğan)

18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-İlbank (Cengiz Göllü)

18.30 Beşiktaş-Eczacıbaşı Dynavit (Beşiktaş Gain)

19.00 Aras Kargo-Kuzeyboru (TVF Atatürk)

VakıfBank set vermedi: 8'de 8 yaptı

11 Aralık Perşembe:

15.00 Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

18.00 Zeren Spor-Galatasaray Daikin (TVF Ziraat Bankkart)

19.00 Fenerbahçe Medicana-Vakıfbank (Burhan Felek Vestel)