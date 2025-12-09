Bu maça yürek dayanmaz: TRT şifresiz yayınlayacak

TRT, perşembe akşamı oynanacak derbiyi şifresiz olarak ekrana getirecek. Bu maça yürek dayanmaz. Namağlup 2 takım karşı karşıya gelecek.

Türkiye'de perşembe derbi günü.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin namağlup iki takımı Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.

avrupa-2025-12-09t112235-607.jpg

Burhan Felek'te oynanacak maçın başlama saati 19.00. Başhakemi ise Seçkin Yener.
Dev maçı TRT Spor şifresiz olarak ekrana getirecek.

avrupa-2025-12-09t112212-304.jpg

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2 takım da bu sezon oynadıkları 9 maçın 9'unu da kazandı. Perşembe akşamı oynanacak maçın ardından 1 takımın yenilgisizliği sona erecek.

10. HAFTANIN PROGRAMI

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 10. hafta programı şöyle:

Yarın:

14.00 Bahçelievler Belediyespor-Göztepe (Hasan Doğan)

18.00 Nilüfer Belediyespor Eker-İlbank (Cengiz Göllü)

18.30 Beşiktaş-Eczacıbaşı Dynavit (Beşiktaş Gain)

19.00 Aras Kargo-Kuzeyboru (TVF Atatürk)

VakıfBank set vermedi: 8'de 8 yaptıVakıfBank set vermedi: 8'de 8 yaptı

11 Aralık Perşembe:

15.00 Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

18.00 Zeren Spor-Galatasaray Daikin (TVF Ziraat Bankkart)

19.00 Fenerbahçe Medicana-Vakıfbank (Burhan Felek Vestel)

Kaynak:Haber Merkezi/AA

