Boluspor'da hesap kitap dönemi sona erdi

TFF 1. lig takımlarından Boluspor, Cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. 3 haftadır aldığı galibiyetlerle seri yakalayan kırmızı-beyazlı takımda oyuncuların neşeli tavırları sabah antrenmanına renk kattı. Oyuncular, pilates topuyla yaptıkları çift kale maçta neşeli dakikalar geçirdiler. Oyuncular daha sonra Mustafa Er nezaretinde taktik antrenmanı yaptılar.

Hatayspor maçında oyuncularından iyi bir reaksiyon beklediğini belirten Boluspor Teknik Direktörü Mustafa Er, “Bir şekilde kazanabiliyorsak zaten oyunumuzu iyi oyunumuza döndüğümüz noktada işler daha iyi gidecek bizim için. Bunu biliyoruz. Ben bu anlamda da Cuma günü takımımızdan iyi bir reaksiyon göreceğimizi umuyorum. Çünkü biz kendi maçımızda oturduk, konuştuk kendi aramızda, gösterdik. Rakiple alakalı da görüntüleri gösterdik. İşte biz nerelerde hata yaptık? Daha iyi nasıl olabiliriz? Hatayspor'la alakalı nasıl planı uygulayabiliriz? Bunların hepsini oyuncularımıza bu anlamda ben Cuma gününe hazır olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

‘KULÜBE ÇOK CİDDİ KATKI VERİLMESİ LAZIM’

İyi ve karakterli oyuncularla yeni sezona hazırlık sürecinin çok hızlı ilerlediğini ifade eden Er, şunları söyledi:

“Evet biraz zamana ihtiyacımız var mı var. Gerçekten çok karakterli oyuncular geldi aramıza. Yani hem iyi oyuncular hem karakterli oyuncular süreç bizim için çok hızlı ilerledi. Olumlu anlamda söylüyorum. Takımdaşlık anlamında, birliktelik anlamında hani çok çok belki onları yoracak, ağır antrenman yaptık, onlarda hiçbir şekilde şikayet etmeden kendini çok zorladılar. Oyuncu grubumuza çok teşekkür ediyorum. Yönetimimiz de çok ciddi fedakarlıklar yaptı. Bugüne kadar bütün finansı kendileri sağladılar. Şu an bizim içeride oyuncu grubumuzun, teknik eğitim ve personelin hiçbir şekilde alacağı yok maaşlar ödendi, primler ödeniyor. Ve bunların hepsi tamamen yönetici katkısıyla oluyor. Ama bunlar nereye kadar gidecek? Dünyada böyle bir organizasyon olmaz. Bugün bile Barcelona bile dünyanın en iyi takımları bile sponsorlukla, reklamlarla işte stat geliri, store geliri, bunlarla ilerliyorlar. Bu yönetici katkısıyla biz sezonu bitiremeyiz. Bu anlamda yönetimimiz çok ciddi arayış içerisinde. Takımımız da iyi gidiyor çok ciddi anlamda kulübe katkı verilmesi lazım.”

‘ŞU AN LİGDE DENGELER OTURMADI’

Er, ligin 9’uncu haftasından takımlardaki dengelerin tam oturacağını söyleyerek, “Çok sıkışık bir takvime giriyoruz. 4 haftayı çok sıkışık oynayacağız. cuma, salı, pazar ve cuma oynayacağız. Benim kanaatim 9’uncu haftaki milli aradan sonra fotoğraf ortaya çıkacaktır. Kulüplerin kendine koyacağı hedefler anlamında söylüyorum. Çünkü transfer süresi biliyorsunuz geçen hafta cuma günü bitti. Takımların yüzde 80’ini aldıkları oyuncuları göndererek yeni oyuncular aldılar. Orada bile bir sirkülasyon oldu. Ama biz ilk gün neysek bugün de aynıyız. Biz maç maç gidiyoruz. Ben çok fazla puan hesabı yapmadan, sıralama hesabı yapmadan, yüksek hedefler koymadan ilerlemek istiyoruz. Çünkü hep söylüyorum, biraz önce ilk sorunuzda da vardı. Bizle beraber Sarıyer de çok geç başladık ve ikimizin de takımı yoktu. Boluspor ve Sarıyer herkes net bir şekilde küme düşer diyordu. Bu algıyı kırmak istiyoruz biz. Farklı farklı yerlere gidebilir miyiz, günün sonunda bakacağız ama nasıl başladığımızı kesinlikle unutmamamız lazım. Tabii ki nerede olduğumuz çok değerli. Ama süreç içerisinde nereye gideceğine bakacağız” şeklinde konuştu.