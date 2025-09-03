Bodrumspor'da imzalar Sultanlar Ligi için atıldı

Bodrumspor'da imzalar Sultanlar Ligi için atıldı
Yayınlanma:
Ege temsilcisi Bodrumspor yeni sezona iddialı giriyor.

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde Sultanlar Ligi hedefiyle yeni sezon hazırlıklarına başlayan Bodrum Belediyesi Bodrumspor toplu imza töreni düzenlendi.
Antrenör Adnan Kıstak yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Bodrumspor voleybol takımına yeni katılan ve sözleşmesini uzatan oyuncular için kulübün Gümbet Mahallesi'nde bulunan tesislerinde imza töreni yapıldı.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

İmza törenine sözleşmeleri uzatılan Neslihan Dönmez, Desen Derin Yıldırım ve Hanna Kalınouskaya ve takıma yeni katılan Beril Tozlu, Peyman Yardımcı, Melisa Sazalan, Esra İnce, Nehir Kiraz, Sahra Yücetürk, Ecem Özdemir ve Elif Tuğçe Ceylan katıldı.
Kulüp Başkanı Hadi Türk transferlerin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, yeni sezon öncesi tüm takıma başarılar diledi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Spor
Galatasaray ilk 3 sırayı kaptırmadı: Rekor kıra kıra hem de
Galatasaray ilk 3 sırayı kaptırmadı: Rekor kıra kıra hem de
Aziz Yıldırım başkan adaylığı kararını açıkladı
Aziz Yıldırım başkan adaylığı kararını açıkladı
Fenerbahçe anlaşmayı resmen açıkladı: İmzalar cuma günü atılacak
Fenerbahçe anlaşmayı resmen açıkladı: İmzalar cuma günü atılacak