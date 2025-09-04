Bodrum'da büyük heyecan

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum, 3-5 Ekim tarihleri arasında 8'inci kez Bodrum Yarı Maratonu’na ev sahipliği yapacak. Organizasyon, sadece bir spor yarışı değil, üç gün boyunca müzik, etkinlik ve sosyal buluşmalarla bir festival atmosferine dönüşecek.

Ege’nin mavi sularıyla çevrili, tarihi dokusunu koruyan sokaklarıyla Bodrum, koşuculara ve ziyaretçilere yarış heyecanının ötesinde unutulmaz bir deneyim sunacak. Katılımcılar, Bodrum Kalesi’nden marinaya, beyaz evlerin süslediği dar sokaklardan sahil şeridine kadar kentin simgeleriyle iç içe olacak. Organizasyon sponsorların yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi destekleriyle düzenlenecek.

Her yıl festival havasında geçen Bodrum Yarı Maratonu, bu yıl da üç farklı parkurda koşuculara unutulmaz anlar yaşatacak. Katılımcılar, etkinlikte üç gün boyunca Bodrum Belediye Meydanı’nda kurulacak stantlardan yarış kitlerini teslim alabilecek. Büyük gün olan 5 Ekim Pazar sabahı ise 21K, 10K ve 5K etaplarının startı verilecek.

Yarı maratonun en iddialı etabı olan 21K, saat 07.30’da Bodrum Belediye Meydanı’ndan başlayacak. Koşucular, marina istikameti üzerinden tarihi Myndos Kapısı’na ilerleyecek, ardından Bitez ve Konacık rotasında küçük ama büyüleyici bir sahil turuna çıkacak.

Parkurun en özel anlarından biri ise Antik Tiyatro’nun tarih kokan basamakları ile Bodrum’un eşsiz manzarasının aynı kadrajda buluştuğu bölüm olacak. Koşucular, Kumbahçe Sahili ve İçmeler dönüşü ile birlikte unutulmaz bir güzergahı tamamlayarak bitiş çizgisine ulaşacak. Yarı maraton yarış parkuru için zaman sınırı 3 saat olacak.