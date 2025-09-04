Bodrum Yarı Maratonu heyecanı 8. kez start alıyor

Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum, 3–5 Ekim 2025 tarihleri arasında sekizinci kez Bodrum Yarı Maratonu’na ev sahipliği yapacak. Organizasyon, sadece bir spor yarışı değil; üç gün boyunca müzik, etkinlik ve sosyal buluşmalarla bir festival atmosferine dönüşecek.

Ege’nin mavi sularıyla çevrili, tarihi dokusunu koruyan sokaklarıyla Bodrum; koşuculara ve ziyaretçilere yarış heyecanının ötesinde unutulmaz bir deneyim sunacak. Katılımcılar, Bodrum Kalesi’nden marinaya, beyaz evlerin süslediği dar sokaklardan sahil şeridine kadar kentin simgeleriyle iç içe olacak. Mint Organizasyon tarafından bu yıl 8’incisi koşulacak Bodrum Yarı Maratonu; Asics, Bodrum Belediyesi ve Bodrium Hotel&Spa ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu destekleriyle gerçekleştirilecek. Organizasyonda Acıbadem, Garmin, Uludağ Premium, Herbalife, Very Chic, 3Enerji, Sünger Pizza, Müskebi Apart ve Fifi Bistro ve ise co sponsorlar olarak yer alacak.

3 AYRI PARKURDA YARIŞ OLACAK

Her yıl festival havasında geçen Bodrum Yarı Maratonu, bu yıl da üç farklı parkurda koşuculara unutulmaz anlar yaşatacak. Katılımcılar, etkinlikte üç gün boyunca Bodrum Belediye Meydanı’nda kurulacak stantlardan yarış kitlerini teslim alabilecek. Büyük gün olan 5 Ekim Pazar sabahı ise 21K, 10K ve 5K etaplarının startı verilecek.

21K – TARİH VE DOĞANIN BULUŞTUĞU PARKUR

Yarı maratonun en iddialı etabı olan 21K, saat 07.30’da Bodrum Belediye Meydanı’ndan başlayacak. Koşucular; marina istikameti üzerinden tarihi Myndos Kapısı’na ilerleyecek, ardından Bitez ve Konacık rotasında küçük ama büyüleyici bir sahil turuna çıkacak. Parkurun en özel anlarından biri ise, Antik Tiyatro’nun tarih kokan basamakları ile Bodrum’un eşsiz manzarasının aynı kadrajda buluştuğu bölüm olacak. Koşucular, Kumbahçe Sahili ve İçmeler dönüşü ile birlikte unutulmaz bir güzergâhı tamamlayarak bitiş çizgisine ulaşacak. Yarı maraton yarış parkuru için zaman sınırı 3 saattir.

10K – BODRUM’UN KALBİNDE TEMPOLU BİR KOŞU

10K parkuru, saat 07.45’te Bodrum Belediye Meydanı’ndan başlayacak. Marina istikameti üzerinden ilerleyen koşucular, tarihi Myndos Kapısı’na ulaştıktan sonra, Antik Tiyatro’nun tarih kokan basamakları ile Bodrum’un eşsiz manzarasını yan yana görecek. Eski Bodrum güzergâhından geçerek Bodrum Limanı ve meşhur Barlar Sokağı’nı keşfedecek koşucular, tempolu ama keyifli bir deneyimin ardından bitiş çizgisine ulaşacak.

5K – KISA MESAFEDE BÜYÜK DENEYİM

Spora yeni başlayanlar, aileler ve eğlenceli bir yarış arayanlar için ideal olan 5K parkuru da saat 07.45’te Bodrum Belediye Meydanı’ndan başlayacak. Marina istikameti üzerinden tarihi Myndos Kapısı’na ilerleyen koşucular, Antik Tiyatro’nun ihtişamını Bodrum’un eşsiz manzarasıyla birlikte görecek. Kısa mesafesine rağmen, şehrin ruhunu yansıtan bu parkur katılımcılara unutulmaz bir koşu deneyimi yaşatarak bitiş çizgisinde son bulacak.

BİNLERCE SPORCU YARIŞACAK

Her sene olduğu gibi Bodrum Yarı Maratonu, bu yıl da sadece Türkiye’den değil, dünyanın dört bir yanından sporcuları ağırlayacak. Yarışa katılacak uluslararası atletler, Bodrum’un eşsiz manzarasında farklı kültürlerden katılımcılarla birlikte koşma fırsatı bulacak. Bu yönüyle etkinlik, hem spor hem de uluslararası buluşma noktası olma özelliği taşıyor ve Bodrum’u küresel bir spor merkezi olarak ön plana çıkarıyor.

TATİL TADINDA BİR SPOR

Bodrum Yarı Maratonu, sekiz yıldır yalnızca koşuculara değil, Bodrum’u ziyaret eden herkese spor ve eğlenceyi bir arada sunan bir şehir festivali olma özelliği taşıyor Sabahın erken saatlerinde marina boyunca yapılan koşular, gün boyu süren müzik ve sosyal etkinliklerle birleşerek organizasyonu yalnızca bir yarış olmaktan çıkarıyor. Katılımcılar, Bodrum’un eşsiz atmosferi eşliğinde tatil tadında bir spor yaşayacak.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULACAK

Yarış sırasında kısmi ve sonrasında kesin sonuçlar bodrumyarimaratonu.com internet sitesinden yayınlanacak. Yarı Maraton, 10K ve 5K parkurlarında erkek ve kadın sporcular için genel klasmanda ilk üç sırayı alanlar ödüllendirilecek. Genel klasmanda dereceye giren sporcular, yaş kategorilerinde değerlendirilmeyecek. Katılımcılar; Erkek / Kadın Genel Klasman, Erkek / Kadın 35-, Erkek / Kadın 35-39, Erkek / Kadın 40-44, Erkek / Kadın 45-49, Erkek / Kadın 50-54, Erkek / Kadın 55-59, Erkek / Kadın 60-64, Erkek / Kadın 65-69 ve Erkek / Kadın 70+ kategorilerinde yarışabilecek.