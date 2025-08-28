Bodrum FK'da beklenmedik gelişme: Burhan Eşer yıkıldı

Bodrum FK'da beklenmedik gelişme: Burhan Eşer yıkıldı
Yayınlanma:
Bodrum FK'da teknik direktör Burhan Eşer takımın en golcü oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar'ın sakatlandığını açıklarken yıldız futbolcunun sahalara dönüş süresi de camiada şok etkisi yarattı.

TFF 1. Lig'de geçen hafta Sakaryaspor'u evinde 3-1 yenerek ilk galibiyetini alan Bodrum FK, Serikspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, takımın en önemli gol ayaklarından Gökdeniz Bayrakdar'ın sakatlanması şok etkisi yarattı.
Serikspor karşılaşmasından önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Burhan Eşer, "Gökdeniz bir sakatlık yaşadı. Kendisi 8 ile 10 hafta aramızda olmayacak" dedi. Gökdeniz ligin ilk iki maçında süre aldıktan sonra geçen hafta forma giyememişti.

gokdeniz.jpg
Gökdeniz 8-10 hafta arası sahalardan uzak kalacak

Serikspor karşısında ilk deplasman galibiyetlerini almak istediklerini belirten Eşer, "İlk 2 haftada galibiyeti kaçıran taraf bizdik. Sakaryaspor galibiyetinin geleceğini ilk 2 haftadaki maçlarda vermiştik. Biz ofansif futbol oynamayı ve topa hakim olmayı seven bir takımız. Mücadelemiz ve fiziksel gücümüz iyi durumda. Sakaryaspor maçı keyifli geçti. Rakibe uzaktan şut dışında pozisyon vermediğimiz, 21 kez şut çektiğimiz ve güzel bir futbolla özlediğimiz bir galibiyet aldık" diye konuştu.

"ZOR BİR DEPLASMANA GİDİYORUZ"

Bu haftaki rakipleri Serikspor'un sert bir takım olduğunu vurgulayan Eşer sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Zor bir deplasmanda sert bir takıma karşı oynayacağız.
Analiz ve çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz.
Serikspor dirençli bir takım.
Biz gereken çalışmaları yapıyoruz.
Oradan istediğimiz skorla dönüp milli araya mutlu bir şekilde girmek istiyoruz.

Serikspor ligin ilk haftasında stadı hazır olmadığı için iç saha maçını Bodrum'da oynamıştı. Antalya temsilcisi, Bodrum FK randevusuna ise Antalya Stadı'nda çıkacak.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

