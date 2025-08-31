Beşiktaş'ta kötü gidişat devam ediyor: Sergen Yalçın dönemi mağlubiyetle başladı

Beşiktaş'ta kötü gidişat devam ediyor: Sergen Yalçın dönemi mağlubiyetle başladı
Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçına Alanyaspor deplasmanında çıkan Beşiktaş, 2-0 mağlup oldu.

Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi ekip sahadan 2-0’lık üstünlükle ayrıldı.

Alanyaspor’a galibiyeti getiren golleri 45+5’te İbrahim Kaya (P) ve 76. dakikada Güven Yalçın kaydetti.

SERGEN YALÇIN MAĞLUBİYETLE BAŞLADI

Bu sonuç ile birlikte hafta içerisinde Ole Solskjaer’in yerine Beşiktaş teknik direktörlüğüne gelen Sergen Yalçın ikinci dönemine mağlubiyetle başladı.

PUAN DURUMU

Ligdeki ilk galibiyetini alan Alanyaspor, 4 puanla 9. sıraya yerleşti. 3 puandaki Beşiktaş ise 11. sırada kaldı.

DETAYLAR

Hakemler: Kadir Sağlam, Samet Çiçek, Osman Gökhan Bilir

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj (Dk. 29 Enes Keskin), Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya, Hwang, Ogundu

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Kartal Kayra Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Muçi, Rafa Silva, Abraham

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

