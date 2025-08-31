Beşiktaş'ta kötü gidişat devam ediyor: Sergen Yalçın dönemi mağlubiyetle başladı
Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi ekip sahadan 2-0’lık üstünlükle ayrıldı.
Alanyaspor’a galibiyeti getiren golleri 45+5’te İbrahim Kaya (P) ve 76. dakikada Güven Yalçın kaydetti.
SERGEN YALÇIN MAĞLUBİYETLE BAŞLADI
Bu sonuç ile birlikte hafta içerisinde Ole Solskjaer’in yerine Beşiktaş teknik direktörlüğüne gelen Sergen Yalçın ikinci dönemine mağlubiyetle başladı.
PUAN DURUMU
Ligdeki ilk galibiyetini alan Alanyaspor, 4 puanla 9. sıraya yerleşti. 3 puandaki Beşiktaş ise 11. sırada kaldı.
DETAYLAR
Hakemler: Kadir Sağlam, Samet Çiçek, Osman Gökhan Bilir
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj (Dk. 29 Enes Keskin), Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya, Hwang, Ogundu
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Kartal Kayra Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Muçi, Rafa Silva, Abraham