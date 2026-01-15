Beşiktaş'ın Keçiörengücü maçı ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş'ın Keçiörengücü maçı ilk 11'i belli oldu
Türkiye Kupası'nda sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek olan Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

Ziraat Türkiye Kuoası C Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş, sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadele, ATV'den naklen yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ TAŞKINSOY

Mücadeyi hakem Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Murat Altan ve Ali Alp yapacak.
VAR'da Bilal Köseoğlu oturacak. AVAR'da ise Anıl Usta görev yapacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş - Keçiörengücü maçının ilk 11'leri belli oldu:

  • Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Milot Rashica, El Bilal Toure, Tammy Abraham
  • Keçiörengücü: Emre, Hakan, Wellington, Oğuzcan, Süleyman, Erkam, İshak, Tahsin, Halil Can, Fernandes, Djabi

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

