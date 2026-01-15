Beşiktaş'ın Keçiörengücü maçı ilk 11'i belli oldu

Ziraat Türkiye Kuoası C Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş, sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadele, ATV'den naklen yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ TAŞKINSOY

Mücadeyi hakem Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Murat Altan ve Ali Alp yapacak.

VAR'da Bilal Köseoğlu oturacak. AVAR'da ise Anıl Usta görev yapacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş - Keçiörengücü maçının ilk 11'leri belli oldu: