Beşiktaş'ın eski futbolcusu Süper Lig'e döndü
Yayınlanma:
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Jackson Muleka, Konyaspor'a transfer oldu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka'yı kadrosuna kattı.
2 YILLIK SÖZLEŞME
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, forvette görev yapan 25 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
TÖRENLE İMZAYI ATTI
Açıklamada, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Muleka ile Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.
BEŞİKTAŞ FORMASI GİYMİŞTİ
Standard Liege, Kasımpaşa, Beşiktaş ve son olarak Al-Kholood Kulübünde oynayan Muleka, 15 kez Kongo Milli Takımı'nda forma giydi.
80 MAÇTA 15 GOL VE 3 ASİST KAYDETTİ
Beşiktaş formasıyla toplamda 80 maça çıkan Jackson Muleka, 15 gol ve 3 asist kaydetti.
Kaynak:Haber Merkezi / AA