Beşiktaş'ın Alanya yolculuğu başladı

Beşiktaş'ın Alanya yolculuğu başladı
Yayınlanma:
Süper Lig'de Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş özel uçakla yola çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, müsabakanın oynanacağı Antalya'nın Alanya ilçesine gitti.

Siyah-beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Alanya'daki Gazipaşa Havalimanı'na hareket etti.

KADRODA YER ALMADILAR

Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı kafilesinde sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Mustafa Hekimoğlu ve Milot Rashica'nın yanı sıra Rıdvan Yılmaz, Keny Arroyo, Jean Onana ve Amir Hadziahmetovic yer almadı.

Öte yandan yeni transferler El Bilal Toure ile Tiago Djalo kamp kadrosuna dahil edildi.

Kafilede Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Asbaşkan ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kılıç, Genel Sekreter Uğur Fora ile Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Toygun Batallı da yer aldı.

KAMP KADROSU

Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına Alanyaspor karşısında çıkacak Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, El Bilal Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Ernest Muçi, Tayyip Talha Sanuç, Rafa Silva, Tiago Djalo, David Jurasek, Emrecan Uzunhan, Emirhan Topçu.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Spor
Mourinho'nun helvası kavruldu
Mourinho'nun helvası kavruldu
Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu planı bozulacak mı? Galatasaray yönetiminden açıklama
Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu planı bozulacak mı? Galatasaray yönetiminden açıklama
Milli takım oyuncusu kazada hayatını kaybetti
Milli takım oyuncusu kazada hayatını kaybetti