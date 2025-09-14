Beşiktaş'a neden kaybettiklerini açıkladı

Yayınlanma:
Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Başakşehir'de futbol planlama ve strateji direktörü Marco Pezzaiuoli, pasif kaldıkları için kaybettiklerini vurguladı.

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen RAMS Başakşehir'de kulübede turuncu-lacivertli takımın başında yer alan futbol planlama ve strateji direktörü Marco Pezzaiuoli değerlendirmelerde bulundu.

"PASİFLİKTEN DOLAYI KAYBETTİK"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pezzaiuoli, "Kolay değildi buraya gelmek. 2 günlük çalışma süremiz oldu. Milli arada çok fazla sakat oyuncumuz vardı. 11 kişilik bir grupla idman yaptık. Oyuncuların moralini yüksek tutmaya çalıştık. 0 puandan fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. İlk yarıda iyi işler yaptık ama istediğimiz gibi bitmedi. Kontraları sonuçlandıramadık. Bu fırsatlara girdiğiniz zaman işler daha da pozitif hale geliyor. İkinci yarıda daha dengeli oyun vardı. Golden önce Beşiktaş'ın direkten dönen topu oldu. Duran toplara büyük önem veriyorduk. Maçın geneline bakarsak pasiflikten dolayı maçı kaybettiğimizi düşünüyorum. 1-0'ı bulduk onun için çok mutluyum. Bu golle Shomurodov'un özgüvenini kazandığını düşünüyorum. Sonra 1-1 oldu. Kemen'in faul beklentisi vardı golden önce. İkinci gol bizim için kötü oldu. 40 metreden ve havadan gelen top, savunulması daha kolay ama burada bir gol yedik ve maçı kaybettik." diye konuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

