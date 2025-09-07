Beşiktaş'a gelmeyeceğini açıkladı

Beşiktaş'a gelmeyeceğini açıkladı
Yayınlanma:
Sergen Yalçın'ın teknik ekibine katılacağı iddia edilen Josef de Souza, bu sezon için Beşiktaş'a dönmeyeceğini söyledi.

Son günlerde Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın teknik ekibine katılacağına dair söylentiler çıkan Josef de Souza, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Brezilyalı futbolcu açıklamasında iddiaların doğru olmadığını dile getirerek Sergen Yalçın’a başarılar diledi.

“BEŞİKTAŞ’IN GERÇEK RUHUNU GERİ GETİREBİLİR”

Josef de Souza açıklamasında "Bu sefer favori takımım Beşiktaş'a yardım edemedim ama eminim ki yakında geri dönüp desteğimi vereceğim ve kulübün yeniden şampiyon olduğunu göreceğim. Sergen Yalçın'a bol şans diliyorum, umarım Beşiktaş'ın gerçek ruhunu geri getirebilir. Her şey için hepinize teşekkür ederim" sözlerini sarf etti.

josef-de-souza.webp
Josef de Souza gelmeyecek

PERFORMANSI

2020-2023 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Josef de Souza, çıktığı 88 maçta 8 gol 4 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

