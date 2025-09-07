Beşiktaş'a gelmeyeceğini açıkladı

Son günlerde Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın teknik ekibine katılacağına dair söylentiler çıkan Josef de Souza, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Brezilyalı futbolcu açıklamasında iddiaların doğru olmadığını dile getirerek Sergen Yalçın’a başarılar diledi.

“BEŞİKTAŞ’IN GERÇEK RUHUNU GERİ GETİREBİLİR”

Josef de Souza açıklamasında "Bu sefer favori takımım Beşiktaş'a yardım edemedim ama eminim ki yakında geri dönüp desteğimi vereceğim ve kulübün yeniden şampiyon olduğunu göreceğim. Sergen Yalçın'a bol şans diliyorum, umarım Beşiktaş'ın gerçek ruhunu geri getirebilir. Her şey için hepinize teşekkür ederim" sözlerini sarf etti.

Josef de Souza gelmeyecek

PERFORMANSI

2020-2023 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Josef de Souza, çıktığı 88 maçta 8 gol 4 asist kaydetti.