Beşiktaş Lausanne maçında kırmızı kart çıktı

Yayınlanma:
Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, Lausanne karşısında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, sahasında Lausanne'yi konuk ediyor.

Temsilcimiz, 45+1'de Odeyeji'nin golüyle maçta 1-0 geriye düştü.

UDUOKHAI KIRMIZI KART GÖRDÜ

İkinci yarının hemen başında Felix Uduokhai, yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada Rafa Silva'nın sağ taraftan ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktası yakınına çıkardığı pasa uygun durumdaki Abraham gelişine vururken, savunma topu uzaklaştırdı.

29. dakikada sol taraftan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornere arka direkte iyi yükselen Paulista'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

42. dakikada ceza sahası içinde Rafa Silva'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Abraham'ın şutunda kaleci Letica meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

45+1. dakikada Lausanne öne geçti. Sağ kanattan Mouanga'nın savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Butler-Oyedeji, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

Lausanne, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

