Beşiktaş kötü haberi verdi: Arıza çıktı

Beşiktaş'ın bu akşam İstanbul'a getirmeyi planladığı Kristjan Asllani'nin Türkiye'ye uçuşu, uçakta yaşanan teknik bir arıza nedeniyle iptal edildi.

Beşiktaş ve Inter, Kristjan Asllani'nin kiralık transferi konusunda anlaşma sağladı.
Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, ''Kristjan Asllani geliyor. Inter ve oyuncu ile anlaştık. Inter ile Torino arasında fesih süreci var. Bu akşam gelecek'' ifadelerini kullanmıştı.
Beşiktaş'ın transferi için anlaşmaya vardığı Asllani'nin bu akşam 23.40'ta İstanbul'da olması bekleniyordu.
Ancak oyuncu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

İSTANBUL'A UÇUŞU İPTAL OLDU

Beşiktaş, uçaktaki arıza nedeniyle uçuşun bugünlük iptal edildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kristjan Asllani’yi taşıyan TK1876 sefer sayılı Milano Malpensa – İstanbul Havalimanı uçuşu, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle iptal edilmiştir.
Geliş planına ilişkin yeni bilgilendirme, program netleştiğinde paylaşılacaktır.'' ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

