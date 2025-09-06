Beşiktaş güç depoluyor!

Beşiktaş, Süper Lig'in beşinci haftasında Rams Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde salonda yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 50 dakika sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular gruplar halinde kuvvet, dayanıklılık ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.