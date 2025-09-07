Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Başarılar diledi

Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Başarılar diledi
Yayınlanma:
Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'un Gaziantep FK'ya kiralandığını açıkladı.

Siyah-beyazlılarda ayrılık gerçekleşti.

Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'un Gaziantep FK'ya kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç’un 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Gaziantep FK ile anlaşmaya varılmıştır.

Tayyip Talha Sanuç’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız'' ifadeleri kullanıldı.

TAYYİP TALHA SANUÇ'UN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş, 2022 yazında Adana Demirspor’dan genç stoper Tayyip Talha Sanuç’u kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı formayla ilk sezonunda Süper Lig’de 20 maçta görev yapan Sanuç, 1 gol kaydetti.

2023-24 sezonunda sakatlıklar nedeniyle sadece 8 lig maçında süre alabilen 24 yaşındaki futbolcu, 2024-25’te ise 15 karşılaşmada sahaya çıktı.

Tayyip Talha, toplamda Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de 44 maçta 2 gole imza attı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Spor
Atatürk’ün kızları diyerek ikinciliğin ardından paylaştı
Atatürk’ün kızları diyerek ikinciliğin ardından paylaştı
Icardi'den kilo eleştirilerine yanıt geldi
Icardi'den kilo eleştirilerine yanıt geldi