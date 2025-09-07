Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Başarılar diledi

Siyah-beyazlılarda ayrılık gerçekleşti.

Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'un Gaziantep FK'ya kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç’un 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Gaziantep FK ile anlaşmaya varılmıştır.



Tayyip Talha Sanuç’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız'' ifadeleri kullanıldı.

TAYYİP TALHA SANUÇ'UN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş, 2022 yazında Adana Demirspor’dan genç stoper Tayyip Talha Sanuç’u kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı formayla ilk sezonunda Süper Lig’de 20 maçta görev yapan Sanuç, 1 gol kaydetti.

2023-24 sezonunda sakatlıklar nedeniyle sadece 8 lig maçında süre alabilen 24 yaşındaki futbolcu, 2024-25’te ise 15 karşılaşmada sahaya çıktı.

Tayyip Talha, toplamda Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de 44 maçta 2 gole imza attı.