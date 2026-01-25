Beşiktaş: 3 Eyüpspor: 0

Beşiktaş ve Eyüpspor, Süper Lig'de 4. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 3 maçı da Beşiktaş kazanırken, Eyüpspor rakibine karşı galibiyet alamadı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında yarın ikas Eyüpspor'a konuk olacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak.
Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 32 puanla 5. sırada bulunuyor.
Ligde çıktığı müsabakalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik alan ve 10 kez sahadan yenilgiyle ayrılan Eyüpspor ise 14 puanla 17. sırada yer alıyor.

LİGDE 4. RANDEVU

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de 4. kez karşılaşacak.
Siyah-beyazlılar, Eyüpspor ile ligde oynadığı 3 karşılaşmada sırasıyla sahadan 2-1, 3-1 ve 2-1'lik skorlarla galip ayrıldı.
Beşiktaş'ın 7 golüne eflatun-sarılı takım 3 golle karşılık verdi.
Rakibine karşı oynadığı maçlarda puan kaybı yaşamayan Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda yapılan müsabakayı ise 4-0 kazanmıştı.

EKSİKLER

Siyah-beyazlı takımda 2 oyuncu, Eyüpspor maçında formasından uzak kalacak..
Sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi ile sarı kart cezalısı Felix Uduokhai, mücadelede forma giyemeyecek.
Öte yandan İngiliz ekibi Aston Villa ile transfer görüşmelerinde bulunan Tammy Abraham'ın da maçta görev yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor.

DEMİR EGE VE RAFA SILVA AYRILDI

Beşiktaş'ta hafta içerisinde iki oyuncuyla yollar ayrıldı.
Siyah-beyazlı takımın altyapısından yetişen Demir Ege Tıknaz, Portekiz ekibi Braga'ya transfer oldu.
Beşiktaş'ta bir süredir forma giymeyen Rafa Silva ise bir başka Portekiz takımı Benfica'ya imza attı.

HEDEF YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRMEK

Siyah-beyazlı takım, Eyüpspor karşısında kazanarak yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı hedefliyor.
Süper Lig'de 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 7, kupada da 2 maça çıkan Beşiktaş, söz konusu süreçte yenilgi yüzü görmedi.
Sırasıyla Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Kayserispor'u yenen siyah-beyazlılar; Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor'la ise berabere kaldı.

