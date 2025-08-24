Beşiktaş 10. ayrılığını duyurdu

Beşiktaş 10. ayrılığını duyurdu
Yayınlanma:
Beşiktaş'ta Emrecan Terzi, 1. Lig ekibi Serik Spor'a kiralandı.

Beşiktaş'ta bu sezon 10. ayrılık gerçekleşti.

Siyah-beyazlılar, Emrecan Terzi'nin 1. Lig ekibi Serik Spor'a kiralandığını duyurdu.

''YENİ KULÜBÜNDE BAŞARILAR DİLERİZ''

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi’nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serik Spor ile anlaşmaya varılmıştır.

Serkan Emrecan Terzi’ye yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız'' ifadeleri kullanıldı.

BU SEZON 2 MAÇA ÇIKTI

21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş ile Eyüpspor ve Lausanne maçlarında forma giydi.

Gol veya asist katkısı sağlayamadı.

SERİKSPOR 4 PUANDA

1. Lig ekibi Serikspor, bu sezon ligde çıktığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 4 puan topladı.

Serikspor, 4 puanla 11. sırada yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Spor
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a yapılan 3 teklifi açıkladı
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a yapılan 3 teklifi açıkladı
TFF Süper Lig ekiplerine kötü haberi verdi: Galatasaray ve Fenerbahçe de var
TFF Süper Lig ekiplerine kötü haberi verdi: Galatasaray ve Fenerbahçe de var
Süper Lig maçının biletleri herkese ücretsiz oldu
Süper Lig maçının biletleri herkese ücretsiz oldu