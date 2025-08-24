Beşiktaş 10. ayrılığını duyurdu
Beşiktaş'ta Emrecan Terzi, 1. Lig ekibi Serik Spor'a kiralandı.
Beşiktaş'ta bu sezon 10. ayrılık gerçekleşti.
Siyah-beyazlılar, Emrecan Terzi'nin 1. Lig ekibi Serik Spor'a kiralandığını duyurdu.
''YENİ KULÜBÜNDE BAŞARILAR DİLERİZ''
Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi’nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serik Spor ile anlaşmaya varılmıştır.
Serkan Emrecan Terzi’ye yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız'' ifadeleri kullanıldı.
BU SEZON 2 MAÇA ÇIKTI
21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş ile Eyüpspor ve Lausanne maçlarında forma giydi.
Gol veya asist katkısı sağlayamadı.
SERİKSPOR 4 PUANDA
1. Lig ekibi Serikspor, bu sezon ligde çıktığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 4 puan topladı.
Serikspor, 4 puanla 11. sırada yer alıyor.