Berkan Kutlu Galatasaray'dan 450 bin euroya ayrılıyor: Yeni takımı belli oldu

Yayınlanma:
Galatasaray'da Berkan Kutlu ile yollar ayrılıyor. 450 bin euroyu kabul eden Berkan Kutlu'nun yeni takımı belli oldu.

Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Berkan Kutlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Konyaspor, orta sahasını güçlendirmek için düğmeye bastı ve önemli bir adım attı.

BERKAN KUTLU KONYASPOR'A DOĞRU

TRT Spor'un haberine göre; Konyaspor, birçok talibi olduğu belirtilen Berkan Kutlu ile anlaşma sağladı.
Teknik direktör Çağdaş Atan’ın Alanyaspor’dan eski öğrencisi oaln ve kadrosunda mutlaka görmek istediği Berkan için girişimlere başlayan Konyaspor yönetimi, bu hamleyle orta saha hattındaki rekabeti üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

450 BİN EUROYU KABUL ETTİ

Berkan Kutlu'nun Konyaspor ile yıllık 450 bin euro (yaklaşık 23 milyon TL) karşılığında anlaşma sağladığı vurgulandı.

Tarafların kısa süre içinde resmi imza atması beklenirken, transferin önümüzdeki günlerde açıklanması planlanıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

