Başkan "Galibiyete 100'er bin lira prim vereceğim" dedi takım 5 yedi: Ankaragücü'nde sabotajcı var

TFF 2. Lig'de yer alan Ankaragücü, son maçında Elazığspor'a farklı yenildi. Başkanın maçtan önce "Soyunma odasında bekleyin, galibiyete 100'er bin lira prim vereceğim" dediği belirtildi. Başkent ekibinde sabotajcı olduğu iddia edildi.

TFF 2. Lig takımı Ankaragücü'nde başkanlığa yeni seçilen İlhami Alpaslan'ın son oynanan Elazığspor maçından önce futbolculara 100'er bin lira galibiyet primi vaadettiği ortaya çıktı.
Ankara basının önemli isimlerinden Ali Erdoğan, 24 Saat'teki yazısında Ankaragücü'nün ağır yenilgisine en çok üzülenlerin başında çiçeği burnundaki başkan İlhami Alpaslan'ın olduğunu yazdı.

Erdoğan, "Elazığspor yenilgisi İlhami Alpaslan’ı derinden üzdü. Maçtan önce teknik kadro ve futbolcuları toplayıp 'Elazığspor yenin. Maçtan sonra soyunma odasında bekleyin. 100’er bin lira priminiz hemen ödenecek' dedi. Ama olmadı" ifadelerini kullandı.

"SABOTAJCI BULUNMALI"

Ankaragücü'nde sabotajcı biri olduğunu ileri süren Erdoğan, şöyle devam etti:
"Ankaragücü’nde sabotajcı birisini olduğunu 10 Aralık 2025 tarihinde yazmıştım. Bu sabotajcı kim, Alpaslan bulmalı. Özellikle genç futbolcuların kafasını karıştıran bu kişi hala kulüpte. Başkan İlhami Alpaslan bu sabotajcıyı bulup kulüpten uzaklaştırılmalı.
İsmi bende saklı olan kişi yüreği yetiyorsa çıkıp konuşup kulüpten gitmeli."
MKE Ankaragücü, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 21 maçta 32 puanla 10 sırada yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

