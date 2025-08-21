Başakşehir evinde mağlup

Başakşehir evinde mağlup
Yayınlanma:
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Başakşehir, sahasında ağırladığı CS Universitatea Craiova'ya 2-1 mağlup oldu.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Romanya temsilcisi CS Universitatea Craiova ile karşı karşıya geldi.

TEMSİLCİMİZ 2-1 KAYBETTİ

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı temsilcimiz 2-1 kaybetti ve tur şansını rövanşa bıraktı.

Konuk ekip, 45+2'de Cicaldau ve 61. dakikada Mora'nın golleriyle skoru 2-0'a getirdi.

Başakşehir'de Ebosele, 87. dakikada attığı golle farkı 1'e indirdi.

TUR ŞANSI RÖVANŞA KALDI

Bu sonuçla Başakşehir, tur şansını rövanşa bıraktı.

UEFA Konferans Ligi play-off rövanş mücadelesi, 28 Ağustos Perşembe günü oynanacak ve TSİ 20.30'da başlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Deniz Türüç topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak ceza sahası sol çaprazında bulunan Bancu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun uzak direğe bekletmeden yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

38. Teles'in sağ kanattan açtığı ortada penaltı noktası civarında topla buluşan Al Hamlawi meşin yuvarlağı bekletmeden topuğuyla Bancu'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

45+2. dakikada Universitatea Craiova öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Al Hamlawi'in şutunda top savunmadaki Ba'ya çarparak penaltı noktasına düştü. Bu noktada bulunan Cicaldau, meşin yuvarlağa kaleci Muhammed Şengezer'den önce dokunarak ağları sarstı: 0-1.



