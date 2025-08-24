Barış Alper Yılmaz'dan sürpriz açıklama: Kadro dışı kararı sonrası ilk paylaşım

Barış Alper Yılmaz'dan sürpriz açıklama: Kadro dışı kararı sonrası ilk paylaşım
Yayınlanma:
Kayserispor maçı kadrosuna alınmayan Barış Alper Yılmaz yaptığı paylaşım ile takım arkadaşlarına başarılar diledi.

Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, Kayserispor deplasmanına çıkacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 21.30’da başlayacak.

Neom SC’ye transfer isteği reddedilen Barış Alper Yılmaz, teknik direktör Okan Buruk’un kararıyla Kayseri’ye götürülmedi.

“BAŞARILAR TAKIM”

Barış Alper Yılmaz ile Galatasaray yönetimi arasında ipler gerilirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Milli futbolcu maçın başlamasına az bir zaman kala sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılı futbolcularla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Barış Alper Yılmaz, “Başarılar takım” ifadelerini kullandı.

baris-alper-yilmaz-paylasim.webp
Barış Alper Yılmaz paylaşım

VICTOR OSIMHEN İLK 11’DE

İlk iki haftada en önde oynayan Barış Alper Yılmaz kaydettiği gol ve asistlerle taraftarların takdirini toplamıştı. Barış Alper Yılmaz’ın yokluğunda Victor Osimhen ilk 11’e döndü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

