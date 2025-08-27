Barış Alper Yılmaz krizinde yeni gelişme: Galatasaray’a kötü haber

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz krizi henüz tam anlamıyla sona ermiş değil.

Suudi Arabistan ekibi NEOM’un cazip teklifine sıcak bakan milli futbolcu, yönetimin izin vermemesi üzerine antrenmanlara çıkmamıştı.

Son gelişmeler, kulüp içindeki tansiyonun hala yüksek olduğunu gözler önüne serdi.

40 MİLYON DOLARLIK TEKLİF

Arabistan takımı NEOM’un Barış Alper için sunduğu 10 milyon dolarlık 4 yıllık sözleşme teklifinin ardından, kulüp oyuncunun ayrılığına izin vermemişti.

Teklifin bonservis bedeliyle birlikte 40 milyon dolara kadar yükselmesi bile Galatasaray yönetiminin kararını değiştirmedi. Başkan Dursun Özbek, kadro planlamasında Barış’a yer verdiklerini ve oyuncuyu kesinlikle satmayacaklarını net bir şekilde ifade etti.

MENAJERİ DEVREYE GİRDİ! TANSİYON YÜKSELDİ

Oyuncunun menajeri Tuncay Maldan’ın kulüp yönetimini suçlayan açıklamaları, krizi daha da alevlendirdi. Bu süreçte Barış Alper’in antrenmanlara katılmaması, taraftarlar arasında da tartışmalara yol açtı.

Tuncay Maldan'ın açıklamaları tepki çekti

YENİ GELİŞME: KÖTÜ HABER

Barış Alper, geçtiğimiz günlerde yeniden takıma katılarak antrenmanlara başladı. Genç futbolcunun teknik Direktör Okan Buruk’a özür dilemesi olumlu bir adım olarak görülse de, oyuncunun NEOM’dan gelen teklifi hala değerlendirilmesini istediği öğrenildi. Bu durum, krizin perde arkasında hala çözülmemiş noktalar olduğunu gözler önüne serdi. Barış Alper'in tüm yaşananlara rağmen Galatasaray'dan ayrılmak istediği bilgisi kulüp içinde rahatsızlık yarattı.

DURSUN ÖZBEK DEVREYE GİRDİ

Başkan Dursun Özbek’in, Barış Alper ile ilgili nihai kararını teknik heyetten gelecek rapora göre vereceği belirtildi.

Rapora bağlı olarak oyuncuya para cezası uygulanıp uygulanmayacağı değerlendirilecek. Okan Buruk ise Kayseri maçı sonrası yaptığı açıklamada, taraftara çağrıda bulunarak milli oyuncuya tepki gösterilmemesi gerektiğini savundu.