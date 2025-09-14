Ayhancan Güven bu sefer istediğini alamadı

Ayhancan Güven bu sefer istediğini alamadı
Yayınlanma:
Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) yedinci ayağının ikinci ana yarışını 7. sırada tamamladı.

Manthey EMA takımı pilotu Ayhancan, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde hafta sonunun ikinci ana yarışına 9. sırada başladığı yarışta, damalı bayrağı 7. sırada geçti.

Hafta sonunun ikinci ana yarışını Land Audi pilotu Ricardo Feller birinci, Emil Frey Racing ekibinden Ferrari pilotu Thierry Vermeulen ikinci, Mercedes-AMG Takımı Landgraf ekibinden Lucas Auer ise üçüncü sırada tamamladı.

154 PUANLA BEŞİNCİ SIRADA

Pilotlar genel klasmanında Lucas Auer 171 puanla birinci, TGI Team Lamborghini ekibinden Jordan Pepper 164 puanla ikinci, BMW Schubert Motor Sporları'ndan Rene Rast 160 puanla üçüncü sırada ve Porsche pilotu Ayhancan ise Lucas Auer'in 17 puan gerisinde 154 puanla beşinci sırada yer alıyor.

SEZON FİNALİ 3-5 EKİM'DE

Red Bull sporcusu Ayhancan, DTM'nin sezon finali olan ve 3-5 Ekim'de gerçekleştirilecek Hockenheimring Baden-Württemberg'de başarı kovalayacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

