Aydın'dan ABD'ye transfer oldu

Aydın'dan ABD'ye transfer oldu
Yayınlanma:
Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor’un altyapısında yetişen genç voleybolcu Ceylin Saraçoğlu, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

2007 doğumlu smaçör, eğitim ve spor hayatını Amerika Birleşik Devletleri’nde sürdürecek. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre Saraçoğlu, 2025-2026 sezonunda Hawaii Hilo Üniversitesi’nin formasını giyecek.

Ceylin’in Hawaii’ye transferi, sadece bireysel bir başarı değil; aynı zamanda Aydın Büyükşehir Belediyespor’un altyapı yatırımlarının meyvesi. Kulüp, genç yetenekleri uluslararası arenaya kazandırma konusunda önemli bir adım daha atmış oldu.

EĞİTİM VE SPOR

Amerika’daki üniversite sisteminin sporculara sunduğu akademik ve atletik imkanlar, Ceylin gibi genç isimler için cazip bir gelişim ortamı sunuyor. Hawaii Hilo Üniversitesi, NCAA bünyesinde mücadele eden ve özellikle kadın voleybolunda güçlü bir altyapıya sahip bir kurum olarak biliniyor.

Teknik bakış:

Boyu: 1.84 m

Pozisyon: Smaçör

Güçlü yönleri: Hızlı hücum, blok zamanlaması, oyun içi konsantrasyon

Gelişim alanları: Uluslararası tecrübe, fiziksel dayanıklılık, taktiksel çeşitlilik

Ceylin Saraçoğlu’nun Amerika’daki performansı, hem kulübü hem de Türk voleybolu adına gurur kaynağı olacak. Genç yaşta uluslararası sahneye çıkacak olan Ceylin, Türkiye’nin voleyboldaki yükselen profilini temsil etme potansiyeline sahip.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Spor
Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'nu şaşkına çevirecek açıklama
Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'nu şaşkına çevirecek açıklama
TFF müjdeyi verdi: 2 takım daha 1. Lig'e yükselecek
TFF müjdeyi verdi: 2 takım daha 1. Lig'e yükselecek
Filenin Sultanları'ndan muhteşem galibiyet: Çeyrek finaldeyiz
Filenin Sultanları'ndan muhteşem galibiyet