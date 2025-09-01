Aydın'dan ABD'ye transfer oldu

2007 doğumlu smaçör, eğitim ve spor hayatını Amerika Birleşik Devletleri’nde sürdürecek. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre Saraçoğlu, 2025-2026 sezonunda Hawaii Hilo Üniversitesi’nin formasını giyecek.

Ceylin’in Hawaii’ye transferi, sadece bireysel bir başarı değil; aynı zamanda Aydın Büyükşehir Belediyespor’un altyapı yatırımlarının meyvesi. Kulüp, genç yetenekleri uluslararası arenaya kazandırma konusunda önemli bir adım daha atmış oldu.

EĞİTİM VE SPOR

Amerika’daki üniversite sisteminin sporculara sunduğu akademik ve atletik imkanlar, Ceylin gibi genç isimler için cazip bir gelişim ortamı sunuyor. Hawaii Hilo Üniversitesi, NCAA bünyesinde mücadele eden ve özellikle kadın voleybolunda güçlü bir altyapıya sahip bir kurum olarak biliniyor.

Teknik bakış:

Boyu: 1.84 m

Pozisyon: Smaçör

Güçlü yönleri: Hızlı hücum, blok zamanlaması, oyun içi konsantrasyon

Gelişim alanları: Uluslararası tecrübe, fiziksel dayanıklılık, taktiksel çeşitlilik

Ceylin Saraçoğlu’nun Amerika’daki performansı, hem kulübü hem de Türk voleybolu adına gurur kaynağı olacak. Genç yaşta uluslararası sahneye çıkacak olan Ceylin, Türkiye’nin voleyboldaki yükselen profilini temsil etme potansiyeline sahip.