Avrupa Millileri konuşuyor

Yayınlanma:
Avrupa futbolunun önemli maçlarında bu hafta Türk yıldızlar damgasını vurdu.

İspanya La Liga’da Real Madrid formasıyla Arda Güler, İtalya Serie A’da ise Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız gösterdikleri performanslarla dikkat çekti.

ARDA’DAN HEM GOL HEM ASİST

La Liga’nın 4’üncü haftasında Real Madrid, Real Sociedad deplasmanına çıktı. Maça hızlı başlayan Real Madrid'de Arda Güler 2’nci dakikada topu ağlara gönderdi ancak gol, pozisyonun başında Mbappe’nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle VAR’dan döndü. 12’nci dakikada Kylian Mbappe’nin golüyle öne geçen Los Galacticos, 32’nci dakikada Dean Huijsen’in kırmızı kartıyla sahada 10 kişi kaldı.

Buna rağmen oyuna hükmeden Madrid’de Arda Güler 44’üncü dakikada Mbappe ile yaptığı ver-kaç sonrası topu filelere göndererek farkı 2’ye çıkardı. Sociedad ikinci yarıda Mikel Oyarzabal’ın penaltısıyla skoru 2-1’e getirse de mücadele Real Madrid’in üstünlüğüyle sona erdi. 4’te 4 yapan Madrid yoluna kayıpsız devam ederken, sakatlanan Arda Güler 88’inci dakikada oyunu terk etmek zorunda kaldı.

SERİE A’DA TÜRKLER KONUŞTU

Serie A’nın 3’üncü haftasında Juventus ile Inter’in karşı karşıya geldiği dev derbiye ise Türk futbolcular damga vurdu. Juventus’ta 14’üncü dakikada Kelly takımını öne geçiren golü buldu. 30’uncu dakikada Hakan Çalhanoğlu, ceza sahası dışından muhteşem bir şutla skoru 1-1’e getirdi. 38’inci dakikada Kenan Yıldız beraberliği bitiren golünü attı. 65’inci dakikada Hakan Çalhanoğlu başarılı bir gole imza atarak Inter’i öne geçirdi. Maç Juventus’un 4-3’lük galibiyeti ile sona erdi.

Türk futbolcular, hem İspanya’da hem İtalya’da ortaya koydukları performanslarla Avrupa’da dikkatleri üzerine çektiler.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

