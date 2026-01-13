Trendyol Süper Lig'de Orhan Ak'tan boşalan teknik direktörlük görevine yardımcı antrenörlerden Atila Gerin getirildi.

ORHAN AK'IN YERİNE GELDİ

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yardımcı antrenörlük görevini sürdüren Atila Gerin, yapılan değerlendirmeler sonucunda teknik direktörlük görevine getirilmiştir. Futbol bilgisi, çalışma disiplini ve kulübümüze olan bağlılığıyla bugüne kadar önemli katkılar sağlayan Atila Gerin hocamıza, yeni görevinde başarılar diliyor, hem kulübümüz hem de Atila Gerin için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." denildi.

Süper Lig'de sezona Selçuk Şahin yönetiminde başlayıp ilk yarıyı Orhan Ak yönetiminde tamamlayan Eyüpspor, 17 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 10 yenilgi sonunda topladığı 13 puanla 17. sırada yer aldı.

ATİLA GERİN KİMDİR?

Son görev: 2026 itibarıyla Eyüpspor Teknik Direktörü olarak görev yapıyor.

2026 itibarıyla Eyüpspor Teknik Direktörü olarak görev yapıyor. Önceki görev: Eyüpspor’da yardımcı antrenör olarak çalışıyordu.

Eyüpspor’da yardımcı antrenör olarak çalışıyordu. Lisans: UEFA A Lisansı sahibi, bu da Süper Lig seviyesinde teknik direktörlük yapabilmesine olanak tanıyor.

UEFA A Lisansı sahibi, bu da Süper Lig seviyesinde teknik direktörlük yapabilmesine olanak tanıyor. Kulüp geçmişi: Daha önce Turgutluspor ve Yeni Malatyaspor gibi takımlarda da görev aldı; özellikle zor dönemlerde takımlarıyla mücadeleci bir duruş sergiledi.

KÜME DÜŞME HATTINDA