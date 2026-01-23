Aston Villa'da Jhon Duran şaşkınlığı: Nasıl idare ediyorsunuz?

Aston Villa'da Jhon Duran şaşkınlığı: Nasıl idare ediyorsunuz?
Yayınlanma:
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Aston Villa ile oynadıkları maç öncesinde yöneticileri ve UEFA delegesini yemekte ağırladı. Murat Aşık, Aston Villa başkanının ''Jhon Duran'ı nasıl idare ediyorsunuz?'' sorusunu sorduğunu ve şaşkınlık yaşadığını açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Aston Villa'ya Jadon Sancho'nun golüyle 1-0 mağlup oldu.

FENERBAHÇE MAÇ ÖNCESİ YEMEKTE AĞIRLADI

Fenerbahçe Kulübü, Aston Villa yöneticilerini ve UEFA delegesini yemekte ağırladı.
Çengelköy'deki bir restoranda verilen dostluk yemeğine yönetim kurulu üyeleri Taner Sönmezer, Erdem Sezer, Eren Ergen ve Serhan Yılmaz katıldı.
Aston Villa'dan ise futbol direktörü Shavon Barnhurst ve iletişim direktörü Tommy Jorda ile UEFA Delegesi Thibault de Gendt yemeğe katıldı.
Yemeğin ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

JHON DURAN ŞAŞKINLIĞI: NASIL İDARE EDİYORSUNUZ?

343 Digital Youtube kanalında açıklamalar yapan Murat Aşık, yemekte ne konuşulduğuna dair bilgiler verdi.
Murat Aşık, Aston Villa Başkanının eski futbolcuları Jhon Duran hakkında şaşkınlık yaşadığını ve ''Nasıl idare ediyorsunuz?'' sorusunu sorduğunu belirtti.

2024/11/08/hbfb.jpg
Aşık açıklamasında, "Dün Aston Villa yönetimi ile yenen yemekte Aston Villa başkanı 'Siz bu Duran’ı nasıl idare ediyorsunuz, biz başa çıkamadığımız için Arabistan’a gitmesine izin verdik' demiş. Fenerbahçe de 'Başkan, Duran ile özel olarak ilgileniyor' demiş." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

