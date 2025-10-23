Arda Turan'a şok üstüne şok

Yayınlanma:
Shakhtar Donetsk, ligde üst üste 2 maç yaptığı puan kaybı sonrası UEFA Konferans Ligi'nde Legia Varşova'ya 2-1 mağlup oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde Shakhtar Donetsk, Legia Varşova ile karşı karşıya geldi.

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar, mücadeleyi 2-1 kaybetti.

90+4'TE BÜYÜK ŞOK

Legia Varşova, 16. dakikada Augustyniak'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Shakhtar Donetsk, 61. dakikada Meirelles'in attığı golle skora eşitliği yakaladı.

90+4'te yeniden sahneye çıkan Augustyniak, takımına 3 puanı getirmeyi başardı.

SHAKHTAR DONETSK'İN PUAN KAYBI SÜRÜYOR

Ligde oynadığı son 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'nde de puan kaybı yapmış oldu ve 3 puanda kaldı.

Legia Varşova ise 3 puana yükseldi.

Shakhtar Donetsk, 26 Ekim Pazar günü ligde Kudrivka ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele, TSİ 16.30'da başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

