Arda Turan'a şok üstüne şok
Yayınlanma:
Shakhtar Donetsk, ligde üst üste 2 maç yaptığı puan kaybı sonrası UEFA Konferans Ligi'nde Legia Varşova'ya 2-1 mağlup oldu.
UEFA Konferans Ligi'nde Shakhtar Donetsk, Legia Varşova ile karşı karşıya geldi.
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar, mücadeleyi 2-1 kaybetti.
90+4'TE BÜYÜK ŞOK
Legia Varşova, 16. dakikada Augustyniak'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Shakhtar Donetsk, 61. dakikada Meirelles'in attığı golle skora eşitliği yakaladı.
90+4'te yeniden sahneye çıkan Augustyniak, takımına 3 puanı getirmeyi başardı.
SHAKHTAR DONETSK'İN PUAN KAYBI SÜRÜYOR
Ligde oynadığı son 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'nde de puan kaybı yapmış oldu ve 3 puanda kaldı.
Legia Varşova ise 3 puana yükseldi.
Shakhtar Donetsk, 26 Ekim Pazar günü ligde Kudrivka ile karşı karşıya gelecek.
Mücadele, TSİ 16.30'da başlayacak.