Arda Güler için büyük tehlike: Arbeloa'nın ilk isteği olay oldu

Real Madrid'in başına geçen Alvaro Arbeloa ilk olarak Nico Paz'ı istedi. Oyuncunun geri gelmesi halinde Arda Güler'in takımdaki yerinin tehlikeye gireceği kaydedildi.

İspanya Süper Kupa’da Barcelona’ya 3-2 mağlup olan Real Madrid, teknik direktör Xabi Alonso ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Eflatun Beyazlılar’dan yapılan açıklamaya göre; Xabi Alonso’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Alvaro Arbeloa getirildi.

İLK İŞ NICO PAZ’I GERİ İSTEDİ

Arbeloa’nın gelişiyle beraber, Arda Güler için de tehlike çanları çalmaya başladı. İspanyol basınından El Nacional'de yer alan habere göre; Real Madrid, 2024’te Como’ya sattığı Nico Paz’ı geri getirmeyi düşünüyor.

ARDA GÜLER YERİNİ KAYBEDEBİLİR

Haberde, Arbeloa’nın Nico Paz’ı istediği ancak bu hamleyle Arda Güler’in takımdaki yerini büyük oranda kaybedebileceği kaydedildi.

28 MAÇTA 3 GOL VE 8 ASİST KAYDETTİ

Xabi Alonso yönetiminde sık sık ilk 11’de forma giyen Arda Güler bu sezon 28 maçta görev aldı. Milli futbolcu, 3 gol ve 8 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

