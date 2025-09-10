Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü belli oldu

MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Mustafa Kaplan'ın sözleşmesinin tek taraflı feshetmişti.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, teknik direktörümüz Mustafa Kaplan ile olan sözleşme tek taraflı olarak feshedilmiştir. Sayın Kaplan'a kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanımıştı.

2. Lig'in ilk 3 haftasında Beyaz Grup'ta 1 puan alan MKE Ankaragücü, son maçında Seza Çimento Elazığspor'a 4-1 yenilmişti.

MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlüğe Recep Karatepe'nin getirildiği duyuruldu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Recep Karatepe ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüze görevinde üstün başarılar diler, camiamıza, taraftarlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz." denildi.