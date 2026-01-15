Ankaragücü Başkanı Muhammet Yaman kulüp çalışanlarını hüngür hüngür ağlattı
2. Lig ekibi MKE Ankaragücü Başkanı Muhammet Yaman, daha önce duyurduğu adaylıktan çekildiğini açıkladı. Yaman, aldığı bu karar sonrası kulüp çalışanlarının çok üzüldüklerini ve ağladıklarını belirtti.
MKE Ankaragücü'nde İlhami Alparslan'ın başkan adayı olmasının ardından mevcut başkan Nuri Muhammet Yaman, daha önce açıkladığı adaylık kararından vazgeçtiğini ve adaylıktan çekildiğini duyurdu.
KULÜP ÇALIŞANLARI HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI
Viralspor'a konuşan Yaman, aldığı kararı kulüp personelleri ile paylaştığını ve çalışanların ağladığını dile getirdi.
İŞTE YAMAN'IN AÇIKLAMASI
Muhammet Yaman açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
- İlhami bey beklediği destekleri aldığını, aynı desteği benden de beklediğini söyledi. Benim için öncelik her zaman Ankaragücü olmuştur. Bu göreve inanarak, çok büyük hedeflerle talip oldum. Ancak bazı şeyler istediğimiz gibi gitmedi.
- Kendi yönetimimden dahi istediğim desteği alamadım. Yine de gücümüz oranında bir şeyler yaptığımıza inanıyorum. Hiçbir futbolcumuzu kaybetmedik.
- Ödemeleri gücümüz oranında yaptık. Sportif başarımız ortada.
- Bu takım küme düşer diyorlardı. Şu anda play off’un en güçlü adayı haline geldik.
- Ankaragücü’nün tüm sorunlarını çözecek bazı projelerimiz vardı. Bir yerde tıkandık, bu projeleri hayata geçiremedik.
- İlhami beyin aday olmasından sonra Ankaragücü’nün önünü açmak adına daha önce açıkladığım başkan adaylığından çekiliyorum.
- İlhami Beyin adaylığının hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonra da Ankaragücü için elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım.Adaylıktan çekildiğimi önce kulüp personeli ile paylaştım.
- Çoğu çok üzüldü ağlayanlar oldu.
- Tüm camiaya desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.