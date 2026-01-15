Ankaragücü Başkanı Muhammet Yaman kulüp çalışanlarını hüngür hüngür ağlattı

2. Lig ekibi MKE Ankaragücü Başkanı Muhammet Yaman, daha önce duyurduğu adaylıktan çekildiğini açıkladı. Yaman, aldığı bu karar sonrası kulüp çalışanlarının çok üzüldüklerini ve ağladıklarını belirtti.