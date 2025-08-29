Amedspor taraftarını uyardı

Amedspor yönetimi, TFF 1. Lig'deki Adana deplasmanına gitmeyi planlayan taraftarların stadyuma girişte sorun yaşamamaları için önemli bir hatırlatma yaptı.

Kulübün taraftar ilişkilerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Nihat Salmış, yaptığı açıklamada, Adana Demirspor’un ev sahipliğinde gerçekleşecek maçta geçerli olan bilet sistemine dikkat çekti.

TARAFTARA UYARI

Salmış, Amedspor’un "Passolig" sistemine bağlı olduğunu, Adana Demirspor’un ise "Biletinial" platformunu kullandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Taraftarlarımızın, bilet satın alma ve stadyuma giriş işlemlerinde herhangi bir aksaklık yaşamamaları adına, en kısa sürede Biletinial sistemine üye olmaları büyük önem taşıyor.

Salmış ayrıca, takımını yalnız bırakmak istemeyen Amedspor taraftarlarının bu teknik detayı göz ardı etmemesi gerektiğini vurguladı.

Kulüp yetkilileri, olası mağduriyetlerin önüne geçmek için sosyal medya üzerinden de bilgilendirme kampanyası başlattı.