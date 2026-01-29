Amedspor müjdeyi verdi: Peş peşe açıklandı

Yayınlanma:
1. Lig ekibi Amedspor transferleri peş peşe açıkladı. İlk olarak Oleksandr Syrota'yı, daha sonra ise Zdravko Minchev Dimitrov'u transfer ettiğini duyurdu.

1. Lig ekiplerinden Amedspor, Ukraynalı savunma oyuncusu Oleksandr Syrota'yı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, futbolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Hoş geldin Oleksandr Syrota." ifadesi kullanıldı.
Son olarak Kocaelispor forması giyen 25 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda 8 maçta görev yaptı.

DIMITROV DA AÇIKLANDI

Amedspor, Syrota transferi sonrası kanat oyuncusu Zdravko Minchev Dimitrov'u da kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Zdravko Minchev Dimitrov ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Sol kanat oyuncusu Zdravko Minchev Dimitrov, Bodrumspor'dan kesin transfer edilmiştir. Oyuncu ile 1,5 sezonluk sözleşme imzalanmış olup, yapılan anlaşma kapsamında kulübümüzün sözleşmeyi 1 sezon süreyle tek taraflı uzatma opsiyonu bulunmaktadır. Dimitrov'a Amedspor forması altında başarılarla dolu bir dönem diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

