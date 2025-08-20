Amedspor maçı biter bitmez TFF harekete geçti

Yayınlanma:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray çirkin ve kötü tezahürat, Kocaelispor, Antalyaspor ve Gaziantep FK saha olayları, Göztepe çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, Fenerbahçe Kulübü çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket, Beşiktaş ve Trabzonspor da çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildi.

Ayrıca Fatih Karagümrük oyuncusu Tresor Doh ile Kocaelisporlu futbolcu Samet Yalçın kural dışı hareket nedeniyle tedbirli, Fenerbahçe antrenörü Pedro Machado ile Galatasaray görevlisi Mehmet Emin Öztürk talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye gönderildi.

AMEDSPOR MAÇI SONRASI TFF HAREKETE GEÇTİ

TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol 1. Lig'den ise 3 kulübü farklı gerekçelerle disipline gönderdi.

Sarıyer çirkin ve kötü tezahürat, Amed Sportif Faaliyetler çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Erzurumspor da talimatlara aykırı hareket nedeniyle kurula sevk edildi.

Ayrıca Ümraniyespor antrenörü Ömer Faruk Mahir sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle tedbirli, Iğdır FK oyuncusu Valın Ethemi kural dışı hareket ve sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle tedbirli, Vanspor antrenörü Ege Parlak da hakaret gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.

Öte yandan TFF Hukuk Müşavirliği, ligde Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK arasında oynanan müsabakada ev sahibi ekipten antrenörler Mazlum Kılıç ve Erhan Ölker'i saldırı nedeniyle tedbirli, futbolcu Veysel Sapan'ı da aynı nedenden tedbirli olarak sevk etti.

Amed Sportif Faaliyetler'den idareci Yunus Çelik, kulüp görevlileri Mehmet Delil, Ahmet Budakçı ve Halil Reşitoğlu da talimatlara aykırı hareketten tedbirsiz olarak PFDK'ye gönderildi.

Konuk ekipte ise antrenör Ayhan Söğütlü sportmenliğe aykırı hareket ile talimatlara aykırı hareketten tedbirli, futbolcu Ömer Arda Kara da talimatlara aykırı hareketten tedbirsiz olarak kurula sevk edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

