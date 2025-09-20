Altın madalyalı Halil Kaan Köroğlu Çin'de yarışacak

Altın madalyalı Halil Kaan Köroğlu Çin'de yarışacak
Yayınlanma:
Milli kürekçi Halil Kaan Köroğlu, Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

Milli sporcu Halil Kaan Köroğlu, yarın Çin'de başlayacak Dünya Kürek Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre Şanghay kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda 56 ülkeden yaklaşık 900 sporcu, madalya için kürek çekecek.

23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Halil Kaan Köroğlu, hafif kilo erkekler tek çifte (LM1x) kategorisinde yarışacak.

Organizasyon, 28 Eylül Pazar günü sona erecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

