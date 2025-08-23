Altay'da seçim bitti: Başkanlıkta görülmemiş formül

Altay'da seçim bitti: Başkanlıkta görülmemiş formül
Yayınlanma:
TFF 3. Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Altay'da yeni dönem başladı.

Siyah-beyazlı kulübün olağanüstü genel kurulu İzmir Atatürk Stadı'nda yer alan Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu'nda yapıldı.

GÖRÜLMEMİŞ BAŞKANLIK FORMÜLÜ

Seçimde daha önce rastlanmayan bir durum yaşandı. Altay'da kongre kararı alındıktan sonra ay başından beri kulübün idaresini üstlenen Sinan Kanlı kulübe üye olamadığından ağabeyi Hüseyin Kanlı tek listeyle girdiği seçimde İzmir ekibinin yeni başkanı oldu. Başkanlıktan ayrılan Yüksel Gürüz'ün denetim kurulu ise üyelerin oylarıyla ibra edilmedi.

Kongrede ilk olarak söz alan eski başkan Yüksel Gürüz, "Altay'a zarar vermemek adına hızlı şekilde kongre kararı aldık. Altay'da kaos oluşması en çok bana zarar verir. Çünkü ben Altaylıyım. Altay'da imza ile giden bir başkan olmak acı verdi. Toplanan imzaların hiçbirine bakmadım. Özellikle aynı yolu yürüdüğüm 4-5 arkadaşın aleyhime imza atmasına kırıldım. Biz yine Gürüz ailesi olarak destek vermeye devam edeceğiz. Altay'ın borcu 22 milyon Dolar. Artışın sebebi maalesef kurun artışıdır. Tesis tamamen elden geçirilmiştir. Hiçbir borç yapılmamıştır. Mutfak ve mefruşat tamamen yenilendi" dedi.

DENETİM İBRA EDİLMEDİ: TARİHTE BİR İLK

Yüksel Gürüz'ün konuşmasının ardından kongrenin ibra maddesine geçildi. Gürüz ve yönetimi oy çokluğu ile ibra edildi ama denetleme kurulu raporu ibra edilmedi. Gürüz yönetiminin kulüp tarihinde ibra edilmeyen ilk olan denetleme kurulu kongreye katılmadı.

altaysecim.jpg
Gürüz yönetimi tarihe geçti

Denetleme kurulu raporunda sadece Ercan Dönmez'in imzasının geçerli olduğu ve denetleme kurulu üyesi olmayan Arif Benan Savaş'ın imzasının geçersiz olduğu divan kurulu tarafından açıklandı. Açık oylama sonucunda Yüksel Gürüz'ün denetim kurulu raporu oy çokluğu ile ibra olmadı. Böylece, yeni seçilecek yönetim kurulunun, eski yönetim hakkında suç duyurusunda bulunabilme hakkı doğdu.

AYHAN DÜNDAR DA LİSTEDE

Altay'da daha sonra tek aday olan yönetim kurulu listesi açıklandı. Hüseyin Kanlı'nın başkan olduğu listede eski başkanlardan Ayhan Dündar da yönetim listesinde yer aldı. Kanlı'nın yönetim listesi şu şekilde oluştu:

Serhat Kar, Recep Sarı, Murat Salihoğlu, Ahmet Öncel, Mahmut Buldak, Yavuz Usluer, Heybet Taşçı, Ayhan Dündar, Arzu Külahçıoğlu Altıntoz, Şaban Çakır, Efe Kayacan, Mustafa Kardaşlar, Burak Şenyüz, Çağrı Çetin, Fuat Kılıç.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

