Altay'da büyük telaş

Altay'da büyük telaş
Yayınlanma:
Güncelleme:
İzmir ekibi Altay'da gözler Ayvalıkgücü maçına çevrildi.

TFF 3. Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda aldığı 2-0'lık Uşakspor mağlubiyetinin yaralarını cumartesi günü evinde oynayacağı Ayvalıkgücü Belediyespor karşılaşmasını kazanarak sarmak isteyen Altay'da genç stoper Yunus Efe Sarıkaya'nın lisansı bu müsabakaya yetiştirilmeye çalışılıyor.

ewf.jpg
Yunus Efe Sarıkaya'nın lisansı için telaşlı bekleyiş sürüyor

Amatör lisansla oynadığı Altay'dan ayrıldıktan sonra Alanyaspor'la anlaşan Yunus Efe, kulübün forma tanımında yer alarak yuvaya döndüğünü ilan etmişti. Altay yönetiminin Alanya yönetimi ile pürüzleri giderememesi nedeniyle Uşak deplasmanında kadroda yer almayan 19 yaşındaki savunmacıyla ilgili sorunun çözüldüğü ve Yunus Efe'nin 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

BEDELSİZ VERİLECEK

Alanyaspor'un önümüzdeki sezon Yunus Efe'yi transfer etmek istemesi halinde İzmir temsilcisi oyuncunun yetiştiriciliğini bedelsiz verecek.

Bu arada geçen hafta kadrodan elenerek altyapıya gönderilen Sani ile İbrahim yeniden A takıma alındı. Ali'nin 3 maçlık kırmızı kart cezasının sona erdiği Altay'da sakatlığı bulunan kaleci Ozan ile sakatlıktan çıkan Ceyhun forma giyemeyecek.

yunus-efe.jpg
Arda Gezer Mersin'de

Öte yandan altyapısından yetiştiği Altay'la olan sözleşmesini tek taraflı feshederek yuvadan uçan orta saha oyuncusu Arda Gezer, Yeni Mersin İdmanyurdu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Arda gibi aynı yolu seçen Mehmet Gündüz de Mersin ekibiyle kontrat imzalamıştı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Spor
