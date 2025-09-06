Almanya Portekiz'e fark attı

Yayınlanma:
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Almanya Portekiz'i 85-58 yendi.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında Portekiz'i 85-58 mağlup eden Almanya, çeyrek finale yükseldi.

Son dünya şampiyonu ünvanıyla EuroBasket 2025'e katılan Almanya, İtalya-Slovenya mücadelesinin galibiyle çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Martin Horozov (Bulgaristan), Martin Vulic (Hırvatistan)

Almanya: Schröder 16, Obst 5, Theis 8, Bonga 15, Wagner 16, Oscar da Silva 2, Lo 12, Tristan da Silva 11, Hollatz, Thiemann

Portekiz: Lisboa 4, Brito 5, Williams 8, Queiroz 2, Queta 18, Voytso, Amarante 5, Gameiro 7, Relvao 4, Nuno Sa, Candido Sa 5

1. Periyot: 17-12

Devre: 31-32

3. Periyot: 52-51

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

